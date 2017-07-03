В Одессе взорван автомобиль местного экс-депутата (ФОТО)

3 июля пресс-служба управления нацполиции в Одесской области сообщила, что в Одессе взорван автомобиль марки Toyotа Camry. В местных СМИ уже появилась информация, что машина принадлежала бывшему одесскому депутату.

При этом фамилия парламентария пока не озвучивается.

В нацполиции уточнили, что взрыв прогремел ночью на стоянке у одного из домов по ул. Маразлиевской. По предварительным данным, сдетонировало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) в пластиковом корпусе.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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