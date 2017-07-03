В Одессе взорвали автомобиль местного политика

В центре Одессы взорвали иномарку, которая, по некоторым данным, принадлежала бывшему депутату. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на сообщение пресс-службы областной полиции.

Как уточняют источники в правоохранительных органах города, автомобиль Toyota Camry был взорван с помощью закладки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. От взрывной волны потрескались и разбились стекла в здании напротив — Дворце студентов.

Обгоревшие останки автомобиля уже убрали с места происшествия. Судя по всему, возгорания не произошло, а вот лунка в асфальте на месте № 14, где взорвалась легковушка, осталась. Также вокруг остались осколки стекла и фрагменты кузова автомобиля.

Взрыв прогремел около половины четвертого утра в центре города — на улице Маразлиевской. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как предполагается, иномарка принадлежала бывшему одесскому депутату, чье имя не разглашается.