Проишествия 

В Одессе взорвали автомобиль местного политика

0 коментариев

В центре Одессы взорвали иномарку, которая, по некоторым данным, принадлежала бывшему депутату. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на сообщение пресс-службы областной полиции.

Как уточняют источники в правоохранительных органах города, автомобиль Toyota Camry был взорван с помощью закладки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. От взрывной волны потрескались и разбились стекла в здании напротив — Дворце студентов.

Обгоревшие останки автомобиля уже убрали с места происшествия. Судя по всему, возгорания не произошло, а вот лунка в асфальте на месте № 14, где взорвалась легковушка, осталась. Также вокруг остались осколки стекла и фрагменты кузова автомобиля.

Взрыв прогремел около половины четвертого утра в центре города — на улице Маразлиевской. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как предполагается, иномарка принадлежала бывшему одесскому депутату, чье имя не разглашается.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/v-odesse-vzorvali-avtomobil-mestnogo-politika

Другие новости:

mffgzb_1460154902

Росавиация требует проверить навыки пилотов Boeing по уходу на второй круг

0
ggy7yy_1459211283

В Англии осудили группу работорговцев из Латвии

0
r8mo82_1475979843

Жертвами урагана Мэтью в США стали не менее 10 человек

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *