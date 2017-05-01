В Одессе введен особый режим: улицы патрулирует бронетехника СБУ (ВИДЕО)
Одесская полиция в преддверии майских праздников и годовщины 2 мая перешла на усиленный режим охраны от собственных граждан.
«В ночь на 1 мая на улицы города вышли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины. Основное внимание правоохранителей уделяется профилактике уличной преступности и безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба МВД Украины.
Подчеркивается, что охранять правопорядок будут 2 тысячи полицейских.
А бронетехника и микроавтобусы с вооружёнными сотрудниками спецназа СБУ появились на улицах Одессы еще вчера, 30 апреля. БРДМ оснащены крупнокалиберными пулеметами.
Напомним, что аналогичные акции устрашения проводились в прошлом и позапрошлом годах.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493632765