В Одессе введен особый режим: улицы патрулирует бронетехника СБУ (ВИДЕО)

Одесская полиция в преддверии майских праздников и годовщины 2 мая перешла на усиленный режим охраны от собственных граждан.

«В ночь на 1 мая на улицы города вышли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины. Основное внимание правоохранителей уделяется профилактике уличной преступности и безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба МВД Украины.

Подчеркивается, что охранять правопорядок будут 2 тысячи полицейских.

А бронетехника и микроавтобусы с вооружёнными сотрудниками спецназа СБУ появились на улицах Одессы еще вчера, 30 апреля. БРДМ оснащены крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, что аналогичные акции устрашения проводились в прошлом и позапрошлом годах.

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