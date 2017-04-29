В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску маршалу Жукову (+ВИДЕО, ФОТО)

В Одессе вандалы-неонацисты изуродовали мемориальную доску Маршалу Победы Георгию Жукову.

Памятный барельеф на стене военкомата, расположенного на углу улиц Канатной и Пироговской, выкрасили красной краской, написав сверху «декоммунизировано».

Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. При этом военный караул учреждения явное посягательство на военный объект проигнорировал, молчаливо наблюдая за наглыми действиями кучки «патриотов незалежной».

При этом в нацполиции Одесской области обратили внимание акт вандализма: помощник начальника нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что по факту противоправных действий уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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Напомним, что именно Георгий Жуков 8 мая (9 мая по московскому времени) 1945 года принял в Берлине безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Спустя год после окончания Великой Отечественной войны он был назначен командующим войсками Одесского военного округа и занимал этот пост до февраля 1948 года.