В Одессе суд настаивает на «декоммунизации» названий улиц

Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил принятое 26 апреля решение Одесского горсовета о переименовании улиц Одессы. Так судья Андрей Бойчук отреагировал на иск украинских национал-экстремистов из «Самообороны Одессы».

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщало EADaily, 26 апреля Одесский горсовет принял решение отменить подписанное в мае 2016-го года распоряжение губернатора Михаила Саакашвили о «декоммунизации» названий одесских улиц. Решение предполагает, что свои названия сохранят проспект Маршала Жукова, улица и переулок Бабушкина, улица Бирюкова, улица Валентины Терешковой, улица Белинского, улица Гайдара, улицы Гончарова, Обнорского, Бадаева, а также переулок Богданова.

Кстати, сегодня же в Одессе активисты «Евромайдана» в центре Одессы размалевали красной краской мемориальную доску маршалу Георгию Жукову на здании военного комиссариата Одесской области. Сотрудники военкомата и полиции на действия хулиганов предпочли не реагировать.