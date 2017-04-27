В Одессе отменили проведенную Саакашвили декоммунизацию улиц

Депутаты Одесского городского совета в среду, 26 апреля, проголосовали за отмену переименования улиц областного центра, осуществленного в 2016 году тогдашним главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили в рамках декоммунизации.

Проект решения был внесен в повестку дня сессии с голоса, а список новых названий некоторым депутатам даже не раздали, поэтому они были вынуждены голосовать вслепую.

По словам депутата Олега Брындака, представлявшего проект, некоторых улиц, переименованных при Саакашвили, «вообще не существует», а названия других якобы к тому времени уже были декоммунизированы по инициативе топонимической комиссии горсовета.

Полный перечень переименованных улиц пока не опубликован, однако известно, что как минимум 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии, которые дважды выносили на общественные слушания.

В частности, горсовет Одессы вернул прежние названия улице и переулку Бабушкина, улицам Бирюкова, Валентины Терешковой (в 2016-м была переименована в Героев Крут), Гончарова, Обнорского, Белинского, Бадаева, переулку Богданова (в 2016-м был переименован в Вильгельма Габсбурга) как не подпадающим под действие закона о декоммунизации.

Вернули депутаты прежнее название и проспекту Небесной сотни — он снова стал Маршала Жукова. Исчезла с карты Одессы улица Романа Шухевича (бывшая Ярослава Галана) — теперь она называется Защитников Отечества.

Кроме того, восьми Чапаевским переулкам, переименованным при Саакашвили в честь погибших в зоне «АТО» жителей Одесской области, горсовет снова дал одинаковые названия — Староказацкие.

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