В ОБСЕ заявили о запрещенном оружии у линии соприкосновения в Донбассе

У линии соприкосновения на юге Донбасса используется запрещенное оружие, в частности, системы залпового огня. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он отметил, что позиции сторон конфликта расположены близко друг к другу. «Мы увидели, что места, находящиеся к северу, северо-западу от Мариуполя, снова стали горячими точками. Там используется запрещенное вооружение», — сказал Хуг.

Тем временем, в Минобороны ДНР говорят, что есть данные о планах украинских силовиков совершить провокацию — нанести артиллерийский удар по находящемуся под контролем Киева Мариуполю.

EADaily ранее сообщало, что за сутки ВСУ 1229 раз обстреляли территорию ДНР, двое ополченцев при обстрелах погибли. По данным оперативного командования республики, тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра — 435 раз, боевые машины пехоты — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 569 раз.

Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках. По данным разведки республики, в направлении Ясиноватой вблизи подконтрольного Киеву села Александрополь выявлены три украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» калибра 122 мм, и еще три САУ в Красногоровке к западу от Донецка.

Напомним, что 41% читателей EADaily, принявших участие в опросе на тему «Чем закончится нынешнее обострение ситуации на Донбассе?», считает, что это будут «бесплодные переговоры». На втором месте (19%) те, кто считает, это приведет к досрочным выборам на Украине. 17% надеются, что обострение закончится «вмешательством России», а 16% — «боями местного значения». Только 7% опрошенных полагают, что нынешний конфликт скоро затухнет.

Киев не соблюдал и не соблюдает условий Минских соглашений, а также режима тишины с 1 февраля, о котором было объявлено по результатам последнего заседания контактной группы в Минске. Вместо отвода украинские каратели стянули дополнительную технику к линии разграничения.