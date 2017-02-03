В ОБСЕ уверены, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг уверен, что эскалация ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной. Об этом Хуг заявил во время включения по Skype с Донецкой фильтровальной станции, где он сегодня находится с инспекцией.

«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее, — сказал Хуг. — И эти лица должны полностью изменить курс». Он предостерег, что ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа».

Хуг подчеркнул, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями. Замглавы СММ ОБСЕ призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе наблюдателей миссии.

Отметим, в интернете появилось видео где видно, как машины миссии ОБСЕ, предположительно, покидают Донецк 2 февраля. Ночью 2 февраля город подвергся обстрелам.

Как сообщало EADaily, журналисты ВВС, работающие в Донбассе, сняли видео с украинскими танками, находившимися в жилом квартале Авдеевки. В ДНР сегодня сообщили, что за неделю обстрелов ВСУ в республике погибло 18 ополченцев и 6 мирных жителей, еще 34 мирных жителя получили ранения.