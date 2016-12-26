Шоу-бизнес 

В НТВ отреагировали на злорадство Рынски по поводу гибели журналистов

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ТАСС

Представители телеканала НТВ прокомментировали высказывания светского обозревателя и блогера Евгении Курицыной, больше известной как Божена Рынска. Комментируя крушение Ту-154 над Черным морем, она выразила сожаление, что вместе с журналистами телеканала разбились и другие достойные люди.  

«Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ… ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему? Впрочем, вопрос „почему“ как раз легкий. Потому что военный борт ТУ 154 х** знает как обслуживали и не следили за ним», — написала Рынска в своем Facebook.

«Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам», — сказал представитель НТВ life.ru. 

Ранее гибели россиян порадовались некоторые украинские пользователи соцсетей, вызвав гневную реакцию скорбящих жителей России. 

По материалам: http://ridus.ru/news/240166

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