Украина 

В НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс

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В НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс | Русская весна

Разговор о вступлении Украины в НАТО возможен лишь после проведения реформы вооруженных сил в стране и приведения их к стандартам альянса. 

Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

«Сейчас президент определил, что приоритетом для Украины является реформирование (вооруженных сил — ред.) для достижения принципов и стандартов НАТО. Только после того, как это будет сделано, можно ставить вопрос членства», — сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал о своем намерении провести на Украине референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

Он утверждает, что в настоящее время идею членства Украины в альянсе поддерживает 54% жителей.

Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в нем защиту, еще 26% относятся к альянсу нейтрально.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487081610

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