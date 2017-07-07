В Народной милиции ЛНР подтвердили информацию «Русской Весны» о стягивании ВСУ сил для наступления на Республики

Как сообщала утром «Русская Весна», ВСУ стягивают к линии соприкосновения в районе села Желобок бронетехнику, реактивную артиллерию, личный состав и укрепляют свои позиции.

Эту информацию сегодня подтвердил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию конфликта при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения», — отметил Марочко.

«Так, по нашим данным, в районе населенного пункта Желобок командование „АТО“ стягивает к линии соприкосновения бронетехнику, реактивную артиллерию и артиллерийские орудия, запрещенные к применению Минскими соглашениями», — сообщил подполковник.

Он добавил, что подразделения 93-й бригады усиливают подразделениями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и националистическими батальонами.

«Кроме того, подразделения ВСУ проводят мероприятия по укреплению позиций в этом районе. Проводятся мероприятия по информационно-психологическому воздействию», — отметил Марочко.

«Все эти действия киевских силовиков имеют своей целью масштабные кровавые провокации с массовыми человеческими жертвами, призванные сорвать встречу лидеров стран по урегулированию конфликта, которая должна состояться сегодня в рамках саммита G20», — заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее командир батальона Народной милиции ЛНР гвардии майор Алексей Бабаханян сообщал, что киевские силовики после неудачной попытки наступления в начале июня в районе села Желобок проводят ротацию нескольких подразделений вдоль автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск, известной как «Бахмутка».

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