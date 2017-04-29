В МВД Украины рассказали, как не быть побитым на 9 мая

Иллюстрация: Фрагмент видео заседания общественного совета при Минобороны Украины

Майские праздники на Украине – это уже и не праздники вовсе. Памятные даты конечно знакомы всем, но чувство гордости за своих предков и Отечество они уже якобы не вызывают. В эти дни громадяне ждут провокаций и уличных столкновений, нежели Парада Победы и праздничного салюта. В украинском МВД уже дали краткую инструкцию, как не попасть под горячую руку «патриотов».

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая», — цитирует слова советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка телеканал «112 Украина».

Георгиевская ленточка — это, по мнению Шкиряка, признак терроризма, да не абы какого, а российского. Использование этой символики вызывает вполне справедливую, по мнению представителя МВД, негативную реакцию настоящего украинского патриота и просто гражданина.

91-летняя ветеран ВОВ Любовь Печко в прошлом году в ходе празднований в Славянске (если это можно так назвать) была облита националистами зелёнкой, а на следующее утро женщина скончалась. Это, должно быть, та самая достойная реакция истинного патриота Украины?

Или когда АТОшник «пробивает с головы», всё за те же ленточки, генералу прямо в ходе заседания общественного совета при Минобороны – о, как это патриотично и свято, нет лучше способа для выражения своей гражданской позиции.

Сама формулировка «запрещённая коммунистическая символика» звучит цинично. Ведь вне закона её сделали власти, обрушив под этот каток гонений всех, кто помнит, кто гордится. Теперь за это могут и пристыдить, и повлиять физически, а откровенную агрессию ультраправого оттенка советник главы МВД называет позицией патриота и гражданина. Это создает уверенность, что в соседней Украине граждан основательно делят на «правильных» и не очень, патриотов и «ватников», героев и сепаратистов.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18350/-