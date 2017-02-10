В музее современного искусства «Эрарта» проходит художественная выставка Сергея Шнурова

Выставка «Ретроспектива брендреализма» солиста группы «Ленинград» набрала большое число желающих увидеть творчество современного хулигана нашего шоу-бизнеса. Тут конечно же, большая заслуга харизмы Шнурова. В 20-е годы XXI века в Питере зародился брендреализм.

В 20-е годы XXI века в Питере зародился брендреализм. Основателем стал знаменитый в те годы в качестве певца Сергей Владимирович Шнуров. Его «Магнит» стал манифестом идеи воплощения объекта в бренд. Сергей Шнуров, фронтмен музыкальной группы «Ленинград», художник сообщил о том, что поскольку в заглавии есть Сергей Шнуров, то, естественно, он считает себя основным экспонатом.

Неодушевленные экспонаты данной выставки были созданы руками соучастников Сергея Шнурова. А вот мысли, идеи, а также общее художественное производство полностью его заслуга. Выставка предполагает 3 разных степени погружения в сознание Сергея.

Первая степень «то, чего ожидали». Опять же классический «Магнит». Никогда свежеокрашенная крышка унитаза не привлекала к себе такого внимания. Или работа «Лайк», а не так, как вы подумали. Не все могут разглядеть в этом сердечко.

Вторая степень «а над этим стоит задуматься». Один из любимых экспонатов автора. Для аутентичности сделано в настоящей кладбищенской мастерской. У этой скульптуры женщины подолгу стоят задумавшись. Картина «Похищение». Геральдическая принадлежность как орла, так и, предположительно, чихуахуа понятна и актуальна. Или программное произведение «Абсолют». Каждый видит в ней, что хочет. И только утонченные натуры узнают философа Гегеля.

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», художник сказал что если даже кто-то посчитал, что это доллар, он также имеет свое право на данное прочтение, так как доллар и Гегель это почти одно и то же.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8108-v-muzee-sovremennogo-iskusstva-erarta-prohodit-hudozhestvennaya-vystavka-sergeya-shnurova.html