В Мукачево избавились от улиц Бандеры и Шухевича

В четверг, 6 июля, депутаты Мукачевского горсовета большинством голосов переименовали ул. Степана Бандеры на ул. Любомира Гузара, а ул. Романа Шухевича — на Андрея Шептицкого.

Предыдущие названия улицы (Степана Бандеры и Романа Шухевича) получили 5 апреля после распоряжения председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Ранее эти улицы носили имена Ярослава Галана (коммунистический публицист, убитый во Львове в 1949 году) и Ивана Туряницы (секретарь Закарпатского обкома КП (б) У, член ЦК Компартии Украины).

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