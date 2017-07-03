В Москве задержаны люди, шантажировавшие епископа Кыргызстанской епархии

В Москве задержали двух человек, которые вымогали у епископа Кыргызстанской епархии (епархия РПЦ Киргизии, входит в состав Среднеазиатского митрополичьего округа) Даниила (Кузнецова) $ 55 тыс., угрожая выложить в сеть некий видеокомпромат на священнослужителя. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как уточняется, вымогатели — 27-летний Энвер и 23-летняя Адемия — были задержаны сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии с поличным в аэропорту «Домодедово» сразу после передачи епископом меченных купюр. Задержанные оказались уроженцами Казахстана, проживавшими в подмосковном Красногорске. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

«Они начали шантажировать священнослужителя 9 месяцев назад в Бишкеке, где отец Даниил возглавляет Бишкекскую и Кыргызстанскую епархию. Используя распространенный мессенджер, неизвестные принялись требовать $ 55 тыс., угрожая в противном случае распространить некую компрометирующую информацию. Вымогатели уверяли, что у них на руках имеется видеосъемка, после которой епископу Даниилу придется покинуть свою должность. По словам батюшки, ему некогда было обращаться в полицию, он долго терпел неприятные сообщения от незнакомцев, которые продолжали время от времени поступать», — пишет «Московский Комсомолец».

В Бишкекской и Кыргызстанской епархии информацию пока не подтверждают.