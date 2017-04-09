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В Москве столкнулись пассажирский поезд и электричка, есть пострадавшие (ВИДЕО)

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В Москве столкнулись пассажирский поезд и электричка, есть пострадавшие (ВИДЕО) | Русская весна

Поезд дальнего следования и пустая электричка столкнулись на западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Инцидент произошел на Белорусском направлении МЖД у дома 4 по улице Герасима Курина. Поезд, по свидетельству очевидцев — сообщением Москва-Брест, двигался в сторону Московской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. С рельсов сошли два вагона: один — поезда, второй — электрички.

Представитель столичного главка МЧС ранее сообщил РИА Новости, что три человека пострадали в результате инцидента на железной дороге на западе Москвы.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491686655

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One thought on “В Москве столкнулись пассажирский поезд и электричка, есть пострадавшие (ВИДЕО)

  • 09.04.2017 at 06:38
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