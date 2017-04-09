В Москве столкнулись пассажирский поезд и электричка, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Поезд дальнего следования и пустая электричка столкнулись на западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
Инцидент произошел на Белорусском направлении МЖД у дома 4 по улице Герасима Курина. Поезд, по свидетельству очевидцев — сообщением Москва-Брест, двигался в сторону Московской области.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. С рельсов сошли два вагона: один — поезда, второй — электрички.
Представитель столичного главка МЧС ранее сообщил РИА Новости, что три человека пострадали в результате инцидента на железной дороге на западе Москвы.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491686655
One thought on “В Москве столкнулись пассажирский поезд и электричка, есть пострадавшие (ВИДЕО)”
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