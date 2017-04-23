Проишествия 

В Москве СК возбудил дело на водителя, не пропустившего детскую «скорую»

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Виновник происшествия. Кадр видеозаписи регистратора

Московские следователи завели уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице. Об этом в воскресенье 23 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

«Возбуждено уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины «детской скорой помощи», — сказала Иванова.

Ранее ряд российских СМИ опубликовал видеозапись, на которой водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве, а затем останавливает автомобиль и начинает выяснять отношения с водителем скорой. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/v-moskve-sk-vozbudil-delo-na-voditelya-ne-propustivshego-detskuyu-skoruyu

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