В Москве, Петербурге и Севастополе пройдут митинги за признание ЛДНР

В трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 18 февраля пройдут митинги в поддержку жителей Донбасса и признания республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Мероприятия согласованы с городскими властями.

Как пояснила РИА «Новости» одна из организаторов митинга в Севастополе Янина Вербицкая, инициативная группа — это простые жители города, которые объединились в социальных сетях. Организаторы приглашают на митинг в Севастополь всех неравнодушных жителей города и крымчан. «Митинг состоится в Севастополе в субботу 18 февраля в 15:00 в Екатерининском сквере, у памятника императрице Екатерине Второй. Мы получили разрешение администрации города на его проведение», — сказала Вербицкая.

Инициаторы акции готовят резолюцию, в числе пунктов которой — обращение к руководству России о признании ДНР и ЛНР, а также о гарантиях безопасности жителей региона. Стремление людей продиктовано болью и состраданием с теми, кто вновь оказался в зоне боевых действий, отмечают организаторы. «Нет никакой гарантии, что обострение на Донбассе не случится еще через месяц-два. Да, мы хотим принять обращение к руководству РФ с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики», — сказала Вербицкая.

По информации «Ермак-инфо», в Санкт-Петербурге согласованный с властями города митинг состоится на Площади Ленина и у Финляндского вокзала, начало в 17.00. Организаторами выступили партия «Другая Россия» и Музей Новороссии. «Льется кровь: гибнут защитники народных республик и мирные жители под огнем оружия массового поражения, применяемого киевскими украинизаторами. С каждым днем становится очевидной бесперспективность Минского формата и любых попыток затащить ДНР и ЛНР в состав бандеровской „Единой Украины“. Донбасс — это русская земля, и место ему в составе Великой России», — отмечается в сообщении организаторов.

В Москве пикет за признание республик назначен на 15.00. Ориентировочное место проведения — на Охотном ряду, напротив Государственной думы РФ.