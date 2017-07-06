В Москве открылась фотовыставка Александра и Василия Прохановых об Афганистане (ФОТО)

Во вторник, 4 июля, в Москве открылась выставка фоторабот Александра и Василия Прохановых «Афганистан: годы, пули, судьба».

Данный фотопроект возник из желания донести до зрителя образы Афганистана и показать мгновения мирной и военной жизни, этой необыкновенной многострадальной страны, в прошлом и сегодняшнем столетии.

Эти образы запечатлены глазами отца и сына, Александра Проханова и Василия Проханова. Они видели Афганистан в разные века в разные исторические периоды. Эти снимки являются, по сути, частью нашей общей судьбы и истории в картинах. В экспозиции представлено более 100 крупноформатных фотографий.

На открытии выступили люди, для которых Афганистан — не пустое слово. Среди взявших слово: Герой Советского Союза, командир Группы «А» («Альфа»), генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев; бывший начальник управления армейской авиации, военный летчик-снайпер, генерал-лейтенант Анатолий Васильевич Сурцуков; председатель движения «Евро-Русь», известный фламандский общественный активист Крис Роман; художник Геннадий Васильевич Животов, журналист Андрей Александрович Фефелов; представитель посольства Афганистана.

Для тех, кто живет в России и любит её, Афганистан — это не просто страна, граничащая с бывшим СССР, это составная часть нашей истории, часть судьбы и нашего государства.

Через афганскую призму отчетливо видно мощную евразийскую крепь, уходящую в прошлые столетия, тягу России на восток. Здесь сразу вспоминается великий живописец Василий Верещагин, изобразивший на своих эпических батальных полотнах движение нашей державы в Азию, соприкосновение и закручивание пространств в имперский круговорот.

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

Особенно остро и трагически эта историческая связь проявилась в конце двадцатого века, в то время советский «ограниченный контингент» выполнял там «интернациональный долг».

Кровью и потом наших народов соединились Россия и Афганистан, сколько жизней оборвалось и сколько судеб переплелось в эту войну, сколько героев явила эта война, сколько трагедий и драм произошло на этой войне и сколько в памяти ветеранов осталось тяжелых и радостных воспоминаний.

Как тянет снова сюда, где так много пережито и испытано, как хочется вновь посмотреть на это пленительно-лазурное небо, на голубые купола мечетей, на пестрые базары городов, на саманные, пепельно-желтые абрисы кишлаков, вырастающих из горного ландшафта, на остовы русской брони, бугрящиеся то тут, то там, на людей, живущих, трудящихся и воюющих на этой удивительной и красивой земле.

И как хочется сказать словами известной песни воина-афганца Игоря Кирсанова: «Вспомним, товарищ, мы Афганистан».

И после вывода войск связь не прекращалась, слишком много общих интересов у нас, слишком много пройдено вместе.

И сегодня, в двадцать первом веке, когда американские войска с так называемой коалицией нагло вторгаются и разрушают страну за страной, ввергая в хаос многие государства, Афганистан в этом списке не первый и не последний, и здесь, в Афганистане, убиваются традиции, страшным «коктейлем цивилизованного мира» из крови, опиума и кока-колы, и прорубается огромный тектонический разлом, отторгающий восток от России, но мы все равно близки, не так легко по-живому кроить мир, мы помним друг о друге и соединены невидимой осью Евразии.

Здесь по-прежнему идет война, и героиновый смертельный трафик ведет в Россию и через Россию, ломая и губя на своем пути миллионы душ и жизней людей. И мы не можем оставаться в стороне и бездействовать, быть равнодушными к происходящему.