В Москве осуждены фигуранты дела о призывах к терроризму

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум фигурантам уголовного дела о содействии и призывах к террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России. Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок 5 лет и 2 года 6 месяцев.

Дело было возбуждено по ч.1 ст. 205.1 («содействие террористической деятельности») и ч.1 ст. 205.2 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма») УК России. Обвиняемыми по делу проходили житель Москвы и житель Дербента (Дагестан).

Суд установил, что в период с 2013 по 2015 годы житель Москвы под вымышленными данными разместил в популярных социальных сетях видеоматериалы, оправдывающие терроризм, а также призывы членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» к участию в террористической деятельности.

Кроме того, в 2013 году он и действующий по его указанию другой обвиняемый посредством общения в социальных сетях склонили страдающую расстройством психики несовершеннолетнюю жительницу Ярославской области к вступлению в состав бандформирований на территории Северо-Кавказского региона и планированию преступлений террористического характера.

Суд приговорил жителя Москвы к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а жителя Дербента — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.