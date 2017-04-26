В Москве объяснили Лондону, чем закончится его превентивный удар, — Daily Mail

Российский сенатор Франц Клинцевич жёстко ответил на заявление британских властей о готовности нанести превентивный ядерный удар, пишет Daily Mail.

По словам политика, если Великобритания атакует ядерную державу, то «будет буквально стёрта с лица земли ответным ударом».

В Москве дали «жёсткий ответ» на заявление Лондона о готовности применить ядерное оружие, пишет Daily Mail.

Как утверждает таблоид, российский сенатор Франц Клинцевич предупредил, что Великобритания рискует быть полностью уничтожена контрударом, если она «вступит в ядерный конфликт с Владимиром Путиным».

Таким образом, поясняет издание, полковник запаса ВДВ отреагировал на комментарий главы Минобороны Соединённого Королевства Майкла Фэллона.

Накануне британский министр заявил: «Мы дали предельно ясно понять, что в экстренной ситуации невозможно исключать нанесение превентивного ядерного удара».

Фраза Фэллона прозвучала в контексте предвыборного спора с лидером лейбористов Джереми Корбином о стратегических силах королевства. Но высокопоставленный российский чиновник считает, что в лучшем случае это «отвратительное» заявление британского министра напоминает «некий элемент психологической войны».

По словам Клинцевича, возникает вопрос: против кого Лондон собирается использовать это оружие?

Если Великобритания готова ударить по ядерной державе, то сама, «обладая не самой большой территорией, будет буквально стёрта с лица земли ответным ударом», подчёркивает сенатор.

«Если же речь идёт о неядерной державе, то, видимо, англичанам не дают покоя лавры США, сбросивших атомные бомбы на беззащитные Хиросиму и Нагасаки, — предположил Клинцевич.

— Но то время безвозвратно прошло, как и время былого величия Британской империи. Как у нас говорят: по одёжке протягивай и ножки».

Военный аналитик Константин Сивков добавляет: «Готовность Великобритании нанести ядерный удар при „наиболее экстремальных обстоятельствах“ означает одно — она готова это сделать при любых обстоятельствах, в отличие от России».

По словам эксперта, мотивы Лондона выглядят крайне расплывчатыми, чем могут воспользоваться «военные авантюристы» — и нанести превентивный ядерный удар.

«Если это так, то мир находится на пороге ядерной войны», — рассуждает Сивков.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

underpaidEngineer: В ядерной войне не будет победителей. Радиация будет оставаться в воздухе и воде десятилетиями. Врождённый порок развития станет нормой, а еда будет заражённой в течение многих лет.

Harry Hall: Этот русский прав! Прикрой варежку, Фэллон.

Campbell: Как бывший военнослужащий я ни секунды не сомневаюсь, что Великобритания не станет наносить по кому-либо ядерный удар первой. И в любом случае русские не захотят уничтожать свои обширные лондонские владения.

RabD: Действительно, нас можно стереть с лица земли, но все вы отправитесь вместе с нами. Не забывайте о MAD — взаимном гарантированном уничтожении. Победителей не будет, Товарищ! Только проигравшие.

Bluecharm: С чего бы это мы решили наносить ядерный удар по России? В общем, много шума из ничего!

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