В Москве напали на активистку «Яблока»
В Москве совершено нападение на активистку оппозиционной партии «Яблоко» Наталью Федорову.
Об этом сообщил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.
«На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим. раствором. У неё пропало зрение», — написал он на своей странице в соцсети.
В партии отметили, что нападение на Федорову произошло рядом с ее домом, и предположили, что инцидент может быть связан с ее общественной деятельностью.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493386565