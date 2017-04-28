В Москве напали на активистку «Яблока»

В Москве совершено нападение на активистку оппозиционной партии «Яблоко» Наталью Федорову.

Об этом сообщил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

«На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим. раствором. У неё пропало зрение», — написал он на своей странице в соцсети.

В партии отметили, что нападение на Федорову произошло рядом с ее домом, и предположили, что инцидент может быть связан с ее общественной деятельностью.

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