В Москве медсестры подрались с сиделками из Украины, отмечавшими гибель Гиви (ВИДЕО)

В московском НИИ геронтологии медсестры поставили на место сиделок-неонацисток из Украины, которые пили за гибель комбата «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Об этом в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FМ» утром 15 февраля рассказал ведущий Владимир Соловьев.

Сообщается, что конфликт случился, когда во время дежурства сиделки из Украины поднимали тост за смерть Гиви — легендарного командира батальона «Сомали», убитого 8 февраля в Донецке в результате теракта. Развеселившиеся иностранные работницы желали такой же участи и руководителям ДНР.

Медсестер-россиянок возмутило поведение дам из страны «победившей революции достоинства». Украинки в ответ на резкое замечание повели себя вызывающе, в результате драку пришлось разнимать врачам. Факт происшествия зафиксирован в районном отделе полиции.

Как пояснил радиоведущему известный врач Александр Мясников, принимать иностранных граждан на работу в государственную больницу запрещено. Но есть лазейка, благодаря которой они все же могут оказаться в стенах больницы: через фирмы, поставляющие по заказу родственников сиделок для платного ухода за больными. Причем, эти частные сиделки могут даже не иметь права на работу в России.