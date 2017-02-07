В Москве масштабно отметят 28-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана

На Поклонной горе пройдут памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан. Организатором Дня памяти выступит Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Об этом «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

15 февраля 2017 года в Москве пройдут памятные мероприятия, посвященные 28-ой годовщине вывода Советских войск из Республики Афганистан. В этот день россияне почтят память солдат и офицеров, не вернувшихся с кровавых полей афганской войны.

Памятную дату откроет шествие по Аллее Мира на Поклонной горе. Ветераны Афганистана и других войн и локальных конфликтов пройдут с портретами своих погибших товарищей в «Бессмертном батальоне» до Памятника воинам-интернационалистам, где состоится митинг и возложение цветов. После, по традиции, участники акции возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к Памятнику маршалу Жукову.

Кульминацией дня станет торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, в котором примут участие звезды российской эстрады, выступавшие перед военнослужащими 40-й Армии на афганской земле — Александр Маршал, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Олег Газманов и многие другие. Артисты исполнят песни, рожденные войной в Афганистане.

Перед собравшимися выступит Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой Советского Союза, легендарный генерал, руководивший выводом советских войск из Афганистана, Борис Всеволодович Громов.

Организатором Дня памяти выступила Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при участии Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников России, Российской Ассоциации Героев.

Дата и время проведения мероприятий: 15 февраля 2017 года

Место и время проведения шествия: г. Москва, Поклонная гора, Аллея Мира, в 13:00

Сбор участников шествия: площадка у станции метро «Парк Победы», в 12:30

Место и время проведения возложения цветов: г. Москва, Александровский сад, Памятник маршалу Жукову, в 15:00

Сбор участников возложения цветов: у входа в Александровский сад, в 14:30

Место и время проведения концерта: г. Москва, Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1, в 17:00

Аккредитация СМИ: +7–985–534–4424 Мадина Сханова