В Москве грабитель ранил полицейских и захватил заложницу

Мужчина, ранивший из ружья полицейских на западе Москвы, укрылся в квартире, где находится женщина; силовики принимают меры для освобождения заложницы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что пять человек, в том числе трое сотрудников уголовного розыска, получили ранения при задержании подозреваемого в грабеже. Личность стрелка установлена.

По словам представителя СК, мужчина стрелял из ружья. Кроме полицейских, пострадали сотрудники ГБУ «Жилищник», которые находились на месте инцидента.

Иванова добавила, что следователи возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более лиц», «посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «захват заложников».