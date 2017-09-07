В Москве демонтируют мемориальную доску Немцову

Мемориальная доска памяти политика Бориса Немцова, которая появилась на стене его дома, незаконна и подлежит демонтажу, сообщили РИА Новости в департаменте культурного наследия Москвы.

«По информации Москомнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички на доме, в котором проживал Борис Немцов, на согласование не поступало», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что установка таблички была произведена без согласования, соответственно, за самовольное возведение в Москве лица (физические и юридические) могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях.

«Самовольно установленные произведения подлежат демонтажу. Демонтаж производится в порядке, установленном законодательством. Расходы по демонтажу произведений и связанные с этим расходы по благоустройству территории подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством», — рассказали в ведомстве.

Представитель департамента отметил, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица. «В случае ходатайств об установке мемориальных досок на зданиях организаций — по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры не ранее, чем через 2 года после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица», — подчеркнули в департаменте.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Читайте также: В Кремле прокомментировали план Порошенко по миротворцам ООН в Донбассе