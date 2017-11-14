В Москве будут заочно судить россиянина-наемника из «Азова»

Бабушкинский районный суд Москвы приступит во вторник к заочному рассмотрению по существу дела россиянина Романа Железнова, уехавшего на Украину и воевавшего в составе украинского националистического батальона «Азов», сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Афанасенко.

«Заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 11.00», — сказала она. Как ожидается, на заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего суд определится с порядком исследования доказательств.

Железнову вменяется уголовная статья 359 (участие наемника в вооруженном конфликте). Он так и не вернулся в Россию, украинская сторона его выдавать отказалась, поэтому дело будет рассмотрено заочно.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в состав нацбатальона «Азов».

Прибыв на Украину, Железнов, по данным следствия, прошел специальную подготовку на базах «Азова», научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике.

С 2014 по 2016 годы россиянин вместе с другими боевиками подразделения участвовал в боевых действиях в Донбассе против ополченцев Донецкой народной республики.

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