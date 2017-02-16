В Москве арестован директор фирмы, спонсировавший ДАИШ

Сегодня, 16 февраля, в Москве суд арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм, уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта», — сказал собеседник агентства. Нурмагомедов обвиняется по части 1 статьи 205.1. УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Уголовное дело было возбуждено 16 января. По версии СКР, Нурмагомедов спонсировал ДАИШ, а также оказывал финансовую помочь в приобретении проездных билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований. Как утверждает следствие, после они незаконно пересекали границу с Сирией. Басманный суд Москвы заключил Нурмагомедова под стражу до 27 марта. 1 февраля ему было предъявлено официальное обвинение, а позднее Мосгорсуд признал законным заключение его под стражу.

Торгово-производственная компания ООО «Экспострой», в которой Нурмагомедов занимает должность коммерческого директора, реализует проекты выставочных стендов, она располагается в городе Красногорске Московской области.