В Молдавии устраняют последствия циклона и подсчитывают убытки

Более 35 тыс. потребителей из 85 населенных пунктов в восьми районах Молдавии по-прежнему остаются без электричества, после обрушившегося на республику 20 апреля снегопада.

Бригады быстрого реагирования продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия в центральных и южных районах страны. По оперативным данным, специалисты работают над устранением неполадок на электростанциях, обеспечивающих электроэнергией большинство пострадавших населенных пунктов.

«Призываем проявить терпение и понимание в этой ситуации. Вскоре проблема будет решена», — заверяет Минэкономики граждан, пострадавших от циклона.

В Приднестровье также продолжил работу оперативный штаб по борьбе со стихией. «Стихия отступила. Сегодня говорим о ее последствиях и мерах по их ликвидации», — доложили президенту Вадиму Красносельскому.

«Приблизительные подсчеты потерь, связанные с потенциальным неполучением урожая косточковых и семечковых культур, говорят об ущербе в 6 миллионов долларов», — заявил министр сельского хозяйства Ефим Коваль.

Работа будет продолжена в усиленном, по необходимости круглосуточном, режиме до полной ликвидации последствий стихийного бедствия.

По информации синоптиков, в Молдавию возвращается потепление. Ожидается, что столбики термометров поднимутся в среднем до +17. Дальше температура будет только повышаться.

Как сообщало EADaily, в Молдавии метеорологи 21 апреля объявили «оранжевый код» метеоопасности, что означает угрозу человеческим жизням и опасность значительных материальных потерь. За сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в Кишиневе достигала 57 см. На борьбу с последствиями непогоды президент Молдавии Игорь Додон мобилизовал армию.