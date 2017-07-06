В Молдавии расследуют дело о шпионаже: замешан экс-глава Приднестровья

Прокуратура по особым делам и борьбе с организованной преступностью Молдавии совместно со Службой информации и безопасности (СИБ) провели обыски в офисе неправительственного фонда «Регион». Оперативно-следственные мероприятия осуществляются в рамках возбужденного уголовного дела по статьям УК об «Измене Родине» и «Шпионаж».

Фонд ранее издавал «Коммерсант инфо» и газету «Регион», а в июне этого года начал выпуск издания «Берега Днестра».

В ордере на проведение обыска за подписью прокурора Думитрия Штефырцэ говорится, что дело было возбуждено 22 мая 2017 года. По версии следствия, Служба разведки иностранного государства (страна не называется, но, судя по контексту, имеется в виду Россия, сообщает информагентство Мoldnews) вербует граждан Молдавии, в том числе занимающих госдолжности, для сбора информации, которую планируется использовать для провоцирования массовых беспорядков с целью насильственного изменения конституционного строя республики.

С этой целью, по утверждению СИБ, учредитель фонда «Регион» Артем Вареница, на протяжении нескольких последних лет собрал под эгидой фонда группу лиц «со способностями к анализу и синтезу информации», которых впоследствии планировалось привлечь к работе по различным специализациям «в рамках неустановленных проектов».

Учредитель организации Артем Вареница предъявляемые ему обвинения отвергает.

По мнению журналиста, преследование в отношении него связано с экс-президентом Приднестровья Евгением Шевчуком. В настоящее время последний, лишенный 28 июня депутатами Верховного совета неприкосновенности и подозреваемый по пяти уголовным делам, скрывается от приднестровского правосудия в Молдавии.

Следствие установило, что в 2016 году фонд «Регион» издал в Кишиневе 10 выпусков одноименной газеты, которую «тайно переправляли в левобережный регион». Издание, как отмечается в документе, «ставило целью благоприятное освещение деятельности лидера отколовшегося региона Евгения Шевчука». Следователи допускают, что финансирование этих тиражей могло идти из Тирасполя.

Молдавские спецслужбы видят «очевидную тенденцию» того, что газету «Берега Днестра» будут использовать для реализации «подрывных пропагандистских стратагем с целью информационной агрессии против конституционных властей Республики Молдавия». В СИБ убеждены, что газеты будут использовать спецслужбы иностранного государства для «влияния на молдавский гражданский сектор и как инструмент манипуляции, чтобы спровоцировать конфликты, конечная цель которых — массовые беспорядки и насильственное изменение конституционного строя».

В свою очередь Артем Вареница настаивает на том, что фонд зарегистрирован в установленном законом порядке, а газета, в соответствии с уставом, информирует граждан на всей территории Молдавии о ситуации в регионе. Издания распространялись открыто и законно. Информацию о том, что тираж «Региона» тайно доставляли на левый берег, он опроверг.