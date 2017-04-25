В Молдавии продолжаются аресты чиновников по делу о коррупции

Прокуроры и офицеры Национального антикоррупционного центра (НЦБК) Молдавии проводят обыски в кишиневской примэрии (мэрии).

В ходе оперативных мероприятий уже задержаны шесть человек, среди которых вице-мэр Нистор Грозаву. Чиновники были арестованы по делу о платных парковках.

«Нистор Грозаву был доставлен сегодня в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где до его сведения было доведено постановление о признании его подозреваемым. Чиновник подозревается в превышении служебных полномочий по делу о платных парковках и задержан на 72 часа», — сообщила пресс-секретарь НЦБК Анджела Старински.

По ее словам, сегодня также был задержан глава Управления публичного транспорта и путей сообщения Игорь Гамрецки и советник, занимающий должность генерального секретаря рабочей группы по публичным закупкам для отбора компании по обустройству парковок.

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ считает, что антикоррупционные органы республики начали обыски в примэрии в «неподходящее время». «Это может повлиять на работу по ликвидации последствий стихийного бедствия 20−21 апреля», — заявил мэр Кишинёва.

В ответ на это в Антикоррупционном центре подчеркнули, что «обыски никак не влияют на работу обычных служащих».

Уголовное дело об обустройстве платных парковок на территории Кишинёва НЦБК открыл еще в 2015 г. В начале апреля текущего года разыгрался скандал по поводу нового регламента, предполагающего плату за стоянки в центре Кишинёва. Сегодня, 25 апреля, во второй половине дня кишинёвская мэрия запланировала публичные дебаты по проекту «Регламент функционирования платных парковок».