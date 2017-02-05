В Миссури побили школьника за бейсболку со слоганом Трампа

В штате Миссури группа школьников средних классов избила сверстника за бейсболку с пропрезидентским слоганом «Сделаем Америку снова великой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KMOV.

Инцидент произошел в школьном автобусе. Подростки поспорили из-за стены с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп поручил возвести сразу же после инаугурации. Все началось со словесной перепалки, но закончилось тем, что подростка несколько раз ударили.

Местные власти сообщили, что провели расследование произошедшего и наказали участников стычки.