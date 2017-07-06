В мире фантазий: Порошенко рассказал об обещании Меркель

В Киеве утверждают, что в телефонном разговоре с Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель «скоординировала позицию» в преддверии саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, на полях саммита 8 июля состоится крайне неприятная для Киева трехсторонняя встреча лидеров России, Германии и Франции, на которой обсудят проблемы Украины.

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На этом фоне в администрации Порошенко пытаются делать хорошую мину при плохой игре и уверяют, что всё идет по плану.

«Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет», — говорится в заявлении пресс-службы Порошенко.

«Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули необходимость продолжения активных контактов в “нормандском формате” с целью возвращения России в логику выполнения Минских соглашений», — надрывается пресс-служба президента «незалежной». Один вопрос – слышат ли эти рулады в Берлине?

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