В Минобороны Украины назвали убытки от войны на Донбассе

В Минобороны Украины озвучили сумму ущерба, который нанес Киеву конфликт на Донбассе.

По словам первого заместителя министра обороны «незалежной» Ивана Руснака, он составляет 50 млрд долларов.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест.

По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 млрд долларов США», — цинично заявил Руснак, промолчав о том, что именно украинская сторона на протяжении трех лет планомерно уничтожает инфраструктуру Донбасса и убивает мирных жителей.

Также он назвал официальные цифры потерь ВСУ. По его словам, на сегодняшний день в «АТО» погибли более 2 тысяч 700 украинских военных и более 10 тысяч получили ранения.

Читайте также: Вот вам и «новая полиция»! Животные! — «атошников» избили в детском лагере (+ФОТО)