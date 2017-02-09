В Минобороны с иронией рассказали о сопровождении бомбардировщиков Ту-160 британскими истребителями

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, выполнявших задачи по плану воздушного патрулирования, сопровождались британскими истребителями.

«На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолётами иностранных государств, в том числе и лётчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолётов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня», — сказал Конашенков.

По его словам, маршрут полёта российских Ту-160 проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Экипажи выполнили дозаправку в воздухе от самолётов-топливозаправщиков Ил-78.

Генерал-майор подчеркнул, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Великобритания подняла четыре истребителя Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Читайте также: Опасное сближение: неизвестный самолет «вёл» борт Трампа в небе над Флоридой