В Минобороны раскрыли обстоятельства гибели турецких военных от удара ВКС РФ

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о том, что военнослужащие армии Турции погибли в результате непреднамеренного авиаудара ВКС России на севере Сирии.

В Минобороны России подтвердили, что самолет ВКС России нанес непреднамеренный авиаудар, в результате которого погибли 3 турецких солдата, еще 11 получили ранения.

По информации российского оборонного ведомства, бомбардировщики ВКС РФ выполняли боевые задачи по борьбе с террористами ИГИЛ* в районе города Аль-Баб в сирийской провинции Алеппо, когда нанесли непреднамеренный авиационный удар по военнослужащим ВС Турции.

Также сообщается, что начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой, в ходе которых выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных. Напомним, что ранее Россия и Турция договорились более тесно координировать свои действия и обмениваться информацией в Сирии.

Вечером в четверг о 3-х погибших и 11-ти раненных военнослужащих сообщили в турецком генштабе. По информации военного ведомства Анкары, утром 9-го февраля российская бомба случайно попала в здание, где находились солдаты.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.