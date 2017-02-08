В МИД России рассказали, чего ждут от новой ядерной доктрины США

Москва надеется, что новый вариант ядерной доктрины США не будет предусматривать возможность «безразмерного» применения ядерного оружия, заявил РИА новости источник в российском МИД.

«Изменение доктринальных установок, в том числе в отношении роли ядерного оружия — это дело совершенно нормальное. Вопрос в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что нынешняя ядерная доктрина Вашингтона «предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются «жизненно важные интересы США».

«Что это такое? Никто не знает. Это будет определять для себя администрация США, четкости никакой на этот счет нет, и этим американская доктрина разительно отличается от российской, в которой четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия», — заключил источник.

Как ранее сообщала «Русская Весна», начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что США весной могут пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия.

Конгресс США требует предоставления новой ядерной доктрины от каждой администрации. В последний раз это выпало на долю президента Барака Обамы, который представил несекретную часть данного документа в апреле 2010 года.

В ней, в частности, было сказано, что главной угрозой для США отныне является не противостояние ядерных держав, а возможность попадания ядерного оружия в руки террористов и опасность распространения оружия массового уничтожения. До Обамы фрагменты ядерной доктрины США публиковались лишь дважды. Впервые это произошло в 1994 году при президенте-демократе Билле Клинтоне, во второй раз — при республиканце Джордже Буше-младшем.

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