В МИД РФ рассказали о перспективах совместного с Японией освоения Курил

Пакет российских предложений по совместному с Японией освоению Курил включает сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине, туризме, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

«В настоящее время совместно с заинтересованными российскими ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и Японии в марте — прим. ред.).

Прорабатываем пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Читайте также: Курилы: наши или не наши? Стоит ли бояться потери островов — обзор «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)