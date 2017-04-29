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В МИД РФ прокомментировали фейковую новость о «расизме в России» (ФОТО)

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В МИД РФ прокомментировали фейковую новость о «расизме в России» (ФОТО) | Русская весна

В МИД РФ раскритиковали британское издание The Sun за публикацию материала о беспорядках на украинском футбольном матче под заголовком «Расизм в России». 

«Удивлены непрофессионализмом популярного британского таблоида The Sun, опубликовавшего в онлайн-разделе „Football“ видео „Расизм в России“ о бесчинствах украинских болельщиков в Киеве», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее о фейковой публикации The Sun уже писала «Русская Весна».

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В МИД РФ отметили, что хотя после разразившегося скандала The Sun внесло правки в статью, вопросы по поводу этой «географической ошибки» остаются.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что таким «топорным» образом западные СМИ пытаются навредить репутации России в преддверии проведения Кубка конфедераций—2017 и Чемпионата мира по футболу—2018.

Напомним, ранее издание The Mirror выдало кулачные бои на Масленицу за подготовку российских фанатов к Чемпионату мира.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493455436

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