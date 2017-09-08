В МИД прокомментировали заявление Госдепа о политике «око за око»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа о том, что Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой и не хочет продолжать политику «око за око».

«Мы, безусловно, обратили внимание на комментарий, который был сделан по линии пресс-службы Госдепа США относительно двусторонних отношений, относительно ответов на абсолютно недружественные действия со стороны Соединённых Штатов в отношении дипломатической собственности и российских дипломатов», — сказала Захарова в ходе брифинга.

При этом она процитировала заявление представителя Госдепа, в котором говорилось, что причиной данных действий США, в частности в генконсульстве в Сан-Франциско, стало то, что «российское правительство заявило о желании паритета».

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«Они (российские власти) попросили многих наших (американских, — прим. ред.) служащих покинуть наши объекты в России, и мы здесь пытаемся добиться паритета», — привела слова представителя Госдепа США Захарова.

При этом она добавила, что в связи с этим у неё есть вопрос.

«У меня есть вопрос к Госдепу. Простой вопрос. С какого момента начинается отсчёт?» — сказала Захарова.

Она отметила, что российский МИД также обратил внимание на то, что неоднократно было сказано, что единственная цель, к которой стремятся США, — это установление нормальных отношений с Россией.

«Каким образом всё, что сейчас, в данный момент, происходит на территории здания Российской Федерации, где ранее располагалось генеральное консульство в Сан-Франциско, способствует нормализации ситуации?» — сказала Захарова.

Как ранее сообщала «Русская Весна», официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и не хотят продолжать политику «око за око».