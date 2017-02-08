В МИД отреагировали на планы США пересмотреть ядерную доктрину

Главный вопрос, который возникает после сообщений из Вашингтона о пересмотре США доктрины применения ядерного оружия, заключается в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться, заявил РИА Новости источник в МИД России.

Сейчас доктрина США предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются «жизненно важные интересы страны». «Что это такое? Никто не знает. Это будет определять для себя администрация США, четкости никакой на этот счет нет, и этим американская доктрина разительно отличается от российской, в которой четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия», — заключил источник.

Он при этом назвал совершенно нормальным сам факт пересмотра доктрины. «Изменение доктринальных установок, в том числе в отношении роли ядерного оружия — это дело совершенно нормальное», — отметил собеседник агентства.

Ранее начальник штаба американских Военно-воздушных сил Дэвид Голдфин заявил, что Штаты предстоящей весной намерены пересмотреть доктрину применения ядерных вооружений. По его словам, американской власти «пора бросить свежий взгляд на ядерный комплекс».

Генерал отметил, что новый документ должен будет «охватить все составляющие ядерной триады», а также объяснить, зачем и почему в США создаются межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования, стратегические бомбардировщики и подводные крейсеры.

Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была подготовлена администрацией Барака Обамы. В опубликованной несекретной части документа было отмечено, что США считают главной угрозой возможность попадания ядерного оружия в руки террористов и опасность распространения оружия массового уничтожения.