В МИД назвали возможные версии появления зарина у боевиков в Сирии

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов назвал три возможные версии появления зарина у сирийских боевиков.

Российский дипломат отметил тот факт, что террористы заранее приобрели необходимые для создания зарина «производственные мощности и экспертизу», а также привлекли на свою сторону специалистов-химиков, учившихся в западных университетах.

Кроме того, по его словам, есть еще две версии, которые следует принимать во внимание.

«Пару лет назад родной брат Муаммара Каддафи в одном из интервью сказал, что после смерти лидера бывшей джамахирии ИГИЛ* и другие террористические группировки получили доступ к подземным хранилищам химического оружия, где хранился зарин. Этого зарина было похищено, по разным данным, пять или семь бочек», — сказал он.

«Так или иначе, но химические вещества начали поступать на черный рынок, и не исключено, что достигли Сирии», — подчеркнул Ульянов.

Также дипломат предположил, что США и Великобритания не в полном объеме уничтожили химическое оружие, принадлежавшее режиму Саддама Хусейна в Ираке.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.