В МИД Германии указали на неадекватное поведение в Киеве

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Виталий Подвицкий https://vk.com/supercartoon

В Киеве разгорелся настоящий скандал, на сей раз в «прокремлёвской» позиции уличили посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля. Алексей Гончаренко, молодой нардеп из БПП (Блок Петра Порошенко) вчера спозаранку бросился к обломку берлинской стены в Киеве, чтобы написать на ней «NEIN». Гончаренко заявил, что это послание для Райхеля, но Берлин держит удар на уровне МИД.

Фото: Facebook Алексея Гончаренко

Фото разрисованной берлинской стены в Facebook и развёрнутую приписку к нему Гончаренко опубликовал в тот же день. Алексей старался и действовал очень идейно. Он заявил, что посол ФРГ работает, не много, не мало, по установке российской пропаганды, но пиар ход не сработал.

Комментарии в духе «Ну ты и чёрт, Лёха» и «Такое поведение не достойно политика» оказались в большинстве, украинские пользователи обеспокоились ущербом украинско-германским отношениям, который нанес нардеп Гончаренко. И вот, как отреагировали на это событие в МИД Германии:

«Мы очень, очень сожалеем, что украинский депутат сегодня на территории немецкого посольства разрисовал исторический фрагмент берлинской стены. Мы твердо убеждены, что, даже если это было реакцией на высказывание немецкого посла, это поведение в высшей степени неподобающее».

Пресс-служба Министерства иностранных дел Германии также напомнила, что за 25 лет дипломатических отношений Киев всегда мог заручиться поддержкой Берлина, которую отметили, как «беспрецедентную», в частности и Пётр Алексеевич Порошенко имеет возможности тесного сотрудничества с Германией, всё это Киеву следовало бы иметь в виду.

Напомню, неадекватная реакция из Киева последовала на заявления посла ФРГ на Украине, по мнению которого, выборы в Донбассе можно было бы провести даже при наличии там российских войск, более того, украинский флаг на каждой постройке для этого тоже не нужен. В Киеве тут же возрос градус безумия политической элиты, ведь формулировку «вернуть Донбасс» с политическими процессами там не отождествляют – к линии соприкосновения продолжают пребывать войска. Тем не менее, заявления господина Райхеля с позицией официального Берлина не расходятся, ведь в разрез с пунктами минских соглашений не идут, а именно этот документ в Германии зовут основополагающим для урегулирования кризиса на Юго-востоке Украины.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17128/-