В мэрии Владикавказа обнаружилась банда «эффективных менеджеров»

Очередным эпизодом антикоррупционной кампании в Северной Осетии стало задержание бывшего замглавы администрации Владикавказа Казбека Цокова, которого подозревают в участии в хищении бюджетных средств на сумму более 30 млн рублей. По версии правоохранительных органов, все нити этого дела ведут к бывшему главе администрации Владикавказа Сергею Дзантиеву, который с конца прошлого года скрывается от правосудия. Однако министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков сразу же после задержания Казбека Цокова заявил, что Дзантиев будет обязательно найден, как бы тщательно он ни скрывался.

Основной противоправный эпизод, который вменяется в вину бывшим чиновникам, связан с продажей земельного участка в районе санатория «Осетия» во Владикавказе по заведомо заниженной цене в 3 млн рублей. Новый владелец — подставное лицо — затем передал купленный участок в собственность третьему лицу, после чего администрация города вновь приобрела этот же участок за 30 млн рублей. Еще в декабре прошлого года в рамках расследования этой махинации были арестованы экс-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Владикавказа и бывший главный бухгалтер владикавказского муниципального учреждения транспортного и хозяйственного обеспечения.

Теперь к ним добавилась более значимая фигура — бывший заместитель главы администрации республиканской столицы. Причем задержание Казбека Цокова встраивается в общий вектор очищения власти от наиболее одиозных чиновников времен правления бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, ныне представляющего республику в Совете Федерации. Как сообщало EADaily, ранее фигурантом уголовного дела стал бывший вице-премьер Северной Осетии Валентин Базров.

По данным следствия, описанная земельная афера была спланирована еще в сентябре 2013 года тогдашним главой администрации Владикавказа Сергеем Дзантиевым, которому могут быть предъявлены и другие обвинения в махинациях с землей. В мае прошлого года одно из федеральных СМИ опубликовало расследование о мошеннической схеме, реализованной при продаже и сдаче в аренду находившихся в городской собственности 173 земельных участков общей площадью 143,3 га. Согласно статье 31 Земельного кодекса РФ, администрация Владикавказа должна была заблаговременно уведомить о выставленной на торги городской земле объявлением в муниципальной газете «Владикавказ». Один номер газеты должен был остаться в архиве мэрии как подтверждающий объявление факт. Однако махинаторы пошли на хитрую схему: в номере «Владикавказа», который пошел в массовый тираж, не было никакого объявления о предстоящих торгах — оно было опубликовано в особом секретном выпуске газеты, напечатанном в одном экземпляре. Этот секретный номер и лег в архив как необходимое по закону подтверждение законности торгов, а сами торги были проведены в пользу нужных лиц — как утверждалось, близких к Сергею Дзантиеву. Ущерб от этих махинаций в дальнейшем был оценен в 6,5 млрд рублей.

О мошеннической распродаже около 150 га городской земли «в одни руки» стало известно лишь весной прошлого года, когда новый глава администрации Владикавказа Борис Албегов провел ревизию дел своего предшественника за весь период его работы, с 2009 по 2015 годы. В ходе этой ревизии и обнаружился «секретный» экземпляр газеты «Владикавказ», после чего история о махинациях бывшего сити-менеджера сразу просочилась в прессу. Правда, Сергей Дзантиев тогда заявил, что все это — политический заказ. Но уже в декабре прошлого года он официально стал фигурантом уголовного дела. При обыске в доме у бывшего мэра Владикавказа нашли около 3 млн рублей наличными, килограммовый слиток золота, банковские карты с 50 млн рублей на счету, а главное — документы, подтверждающие разработанные Дзантиевым и его подельниками мошенническими схемами в отношении городской собственности.

По данным прокуратуры, всего от «схем» экс-мэра государству был нанесен ущерб на сумму 8,163 млрд рублей — в два раза больше городского бюджета Владикавказа. Основная часть ущерба — результат неправомерного предоставления участков для строительства из земель государственной или муниципальной собственности. При этом задекларированный Сергеем Дзантиевым официальный доход за 2014 год составлял лишь около 12 млн рублей, а также в собственности его семьи находилось несколько квартир и земельный участок размером около 6 га.

В прошлом году в Северной Осетии высказывались немалые сомнения в том, что экс-градоначальника привлекут к реальной ответственности. Было известно, что Дзантиев пользовался поддержкой бывшего главы республики Таймураза Мамсурова (до того, как стать главой администрации Владикавказа, Дзантиев занимал должность помощника премьер-министра Северной Осетии и отвечал, в частности, за антикоррупционную безопасность). Кроме того, поговаривали, что Дзантиев рассчитывает остаться во власти, надеясь на протекцию нынешнего главы республики Вячеслава Битарова, с которым он некогда находился в приятельских отношениях.

Однако в результате уголовное дело против бывшего градоначальника было возбуждено, хотя ему и удалось скрыться. «Мы однозначно найдем Сергея Дзантиева, как бы тщательно он ни скрывался. Могу с полной ответственностью заверить вас в этом, — заявил на недавней пресс-конференции глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков. — Это резонансное дело находится на особом контроле МВД. Расследование продолжается, задокументировано достаточное количество доказательств вины фигурантов дела. Сегодня собирается ряд материалов о дополнительных эпизодах преступной деятельности бывшего мэра».

Северо-Кавказская редакция EADaily