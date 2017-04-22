Проишествия 

В Мексике убит один из самых влиятельных наркобаронов

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Фото: spanish.china.org.cn

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, лидер наркокартеля «Залив» Хулиан Мануэл Лойса Салинас по прозвищу Команданте Бык убит во время столкновения бандитов и федеральных сил безопасности Мексики. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правительства штата Тамаулипас.

«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники Бык и Панчо Карреон», — говорится в сообщении.

Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.

В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей «Лос-Сетас» и «Залив» в контроле над поставками наркотиков в США. По данным мексиканских властей, Хулиан Мануэль Лойсу Салинас подозревался в похищениях людей, краже нефти, незаконном обороте оружия и наркотиков.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/v-meksike-ubit-odin-iz-samyh-vliyatelnyh-narkobaronov

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