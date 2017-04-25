В Мариуполе фигуру скорбящей матери изуродовали неонацистскими символами (ФОТО)

В Мариуполе вандалы-неонацисты (судя по используемой символике — из «Азова») осквернили братскую могилу защитников Второй мировой войны, разрисовав фигуру скорбящей матери неонацистскими символами.

Скульптуру «Скорбящая мать» и надгробную плиту на братской могиле воинов 130-й Таганрогской дивизии, которые находятся на старом Успеновском кладбище, изуродовали знаками «волчий крюк» и надписями: «Смерть ворогам».

В братской могиле погребены солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Мариуполя в 1943 году. На плите высечены имена 21 воина.

О вопиющем акте вандализма пару дней назад сообщил депутат городского совета Андрей Федай, уточнив, что памятник в оперативном порядке отреставрировали.

По мнению Федая, могилу осквернили «провокаторы, которые хотели посеять вражду между мариупольцами».

«Пришлось внепланово и срочно реставрировать братскую могилу. Какие-то моральные вырожденцы, а скорее специально подготовленные люди, сделали грязную провокацию», — пишет депутат.

При этом в «Азове», который «славится» использованием «волчьего крюка» в своей деятельности, опровергают свою причастность к осквернению братской могилы в Мариуполе.

«Мы политическая партия, а не какая-то банда. Все наши акции описаны на наших официальных ресурсах, и нам нет никакого смысла делать что-то подобное», — утверждает пресс-секретарь «Национального корпуса Азов — Мариуполь» Наталья Соловьева.

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