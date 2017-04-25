В Мариуполе боевики «Азова» избили студентов-иностранцев

В Мариуполе неонацисты из «Азова» напали на иностранных футболистов-любителей, избили их и прогнали с поля.

Инцидент произошел 23 апреля в Левобережном районе города.

Обстоятельства произошедшего таковы: группа студентов одного из вузов, в том числе иностранцы, решила поиграть в футбол. К несчастью, они вышли на стадион, который находится около базы неонацистов «Азова».

В итоге к играющим подошли около 10 боевиков в камуфляже, вооруженные телескопическими дубинками.

«Они обратились к нам, русскоговорящим, сказали: „Если они (иностранцы — прим. РВ) сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще”», — рассказал журналистам один из очевидцев по имени Сергей.

В результате студенты-иностранцы вынуждены были спасаться бегством от агрессивно настроенных нацистов и даже не смогли забрать из раздевалки свои вещи.

Позднее один из пострадавших, иностранец Магомет, сообщил, что после инцидента он обратился в полицию, но никто не захотел принимать у него заявление о нападении. Он безрезультатно прождал 40 минут.

«Они не хотели, чтобы я писал заявление», — рассказал пострадавший.

«Когда собрались все, в полиции им сказали, что заявления писать не стоит — побитых, украденных же нет. Пацаны и не стали писать. Один из этой боевой десятки „азовцев”, когда к нему обратились футболисты за разъяснением, сказал, что да, он расист, и, типа, черных в Мариуполе не потерпит», — рассказал позднее другой очевидец, не рискнувший представиться.

Разумеется, в самом «Азове» участие боевиков в нападении всячески отрицают.

«Наших бойцов там не было», — заявили в пресс-службе «Азова».

Однако, в итоге в полиции Мариуполя не смогли скрыть произошедшее: слишком резонансное событие даже для оккупированного Украиной города.

«Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка „Азов”, который произошел 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях. По указанному факту проводится проверка», — заявили сегодня в управлении полиции.

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