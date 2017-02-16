В Малайзии задержали вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии полиция задержала вторую женщину, подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама. Как сообщают местные СМИ, правоохранители подтвердили эту информацию, но подробности задержания и личность женщины пока не раскрывают. Идет проверка.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления в аэропорту Куала-Лумпура была задержана гражданка Мьянмы Доан Тхи Хыонг. В ближайшее время суд должен решить, оставлять её под стражей или нет. При этом полиция считает, что к преступлению могли быть причастны еще несколько человек.

Предполагается, что Ким Чон Нама отравили ядом, который токсичнее цианистого калия, но чем именно эксперты пока не установили. При этом из Южной Кореи пришли отпечатки пальцев Ким Чон Нама, по которым эксперты Малайзии точно установили, что погибший в аэропорту является сводным братом северокорейского лидера.

EADaily ранее сообщало, что 45-летний брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура. Предполагается, что к этому могут быть причастны спецслужбы КНДР. По предварительным данным, две женщины укололи Ким Чон Нама отравленными иглами, а потом провели по лицу тампоном с неизвестным ядовитым веществом.

Ким Чон Нам — сын Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим, отношения с которой не одобрял основатель северокорейской династии Ким Ир Сен. Поэтому отец старался не афишировать существование Ким Чон Нама, тот не ходил в школу, получая домашнее образование. Продолжил своё образование в Швейцарии, где провёл несколько лет. После 2001 года постоянно проживал в Китае, не бывая в КНДР.