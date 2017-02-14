В Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына

Ким Чон Нам, старший сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники.

По их словам, 45—летний брат северокорейского лидера был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР. Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

Ким Чон Нам — сын Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим, отношения с которой не одобрял основатель северокорейской династии Ким Ир Сен. Поэтому отец старался не афишировать существование Ким Чон Нама, тот не ходил в школу, получая домашнее образование. Продолжил своё образование в Швейцарии, где провёл несколько лет.

Между 1998 и началом 2001 года Ким Чон Нам считался вероятным претендентом на «престол» КНДР, хотя никогда не объявлялся таковым официально. Он был назначен на ряд высоких партийных постов, курировал в стране развитие IT и в январе 2001 года сопровождал своего отца Ким Чен Ира во время визита в Шанхай, где встречался с китайскими официальными лицами.

После 2001 года постоянно проживал в Китае, не бывая в КНДР. Считается осторожным оппозиционером. По некоторым сообщениям, в 2009 году северокорейское руководство или Ким Чен Ын по собственной инициативе планировали его устранение, но отказались от этих планов под давлением официального Пекина.