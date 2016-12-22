«В лучших прожорливых традициях» — как украинские налоговики гуляли на корпоративе (ФОТО)
«Война, бюджет, “ПриватБанк”… А вот посмотрите: люди гуляют. Сегодня Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив.
Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда была от „Мировой карты“ (сеть ресторанов премиум-класса — прим. РВ). Развлечения: шоу „Вартові мрій“ (русск. „Стражи грез“ — прим. РВ), выступления поп-звезд», — написал на своей странице в соцсети украинский журналист Дмитрий Гнап.
«Гуляло около 1000 работников ДФС (Державна фіскальна служба України, ДФС — прим.ред.). Еще раз: тысяча гостей. Прикиньте, так себе расходы. Лично Насиров открывал праздник (Роман Насиров, глава ДФС — прим. ред.). Все в лучших прожорливых традициях Клименко (Александр Клименко, глава ДФС в 2012–2014 годах — прим. ред.)», — заключает Гнап.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482394959