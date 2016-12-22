Украина 

«В лучших прожорливых традициях» — как украинские налоговики гуляли на корпоративе (ФОТО)

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«В лучших прожорливых традициях» — как украинские налоговики гуляли на корпоративе (ФОТО) | Русская весна

Украинские налоговики от души проводили 2016 год — грандиозным корпоративом в арендованном павильоне киевской ВДНХ.

«Война, бюджет, “ПриватБанк”… А вот посмотрите: люди гуляют. Сегодня Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив.

Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда была от „Мировой карты“ (сеть ресторанов премиум-класса — прим. РВ). Развлечения: шоу „Вартові мрій“ (русск. „Стражи грез“ — прим. РВ), выступления поп-звезд», — написал на своей странице в соцсети украинский журналист Дмитрий Гнап.

«Гуляло около 1000 работников ДФС (Державна фіскальна служба України, ДФС — прим.ред.). Еще раз: тысяча гостей. Прикиньте, так себе расходы. Лично Насиров открывал праздник (Роман Насиров, глава ДФС — прим. ред.). Все в лучших прожорливых традициях Клименко (Александр Клименко, глава ДФС в 2012–2014 годах — прим. ред.)», — заключает Гнап.

«В лучших прожорливых традициях» — как украинские налоговики гуляли на корпоративе (ФОТО) | Русская весна

«В лучших прожорливых традициях» — как украинские налоговики гуляли на корпоративе (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482394959

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